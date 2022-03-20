Google Android 13'ü resmen tanıtıyor! İşte tarihi

Arama motoru Google, merakla beklenen Android 13'ün resmen tanıtılacağı tarihi duyurdu.

Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıların merakla beklediği Android 13'ün piyasaya çıkıyor. Google, "Tiramisu" adını verdiği Android 13'ün tanıtım tarihini açıkladı.

Google 11-12 Mayıs'ta Mountain View'da gerçekleştireceği konferansla Android 13'ü tanıtacak. Az sayıda kişinin katılacağı konferansın canlı yayınlanması bekleniyor.

Google'ın ayrıca Android, Chrome OS ve Fuchsia işletim sistemlerinin geleceğiyle ilgili açıklamada bulunması beklenirken, Android 13 güncellemesini ilk olarak Pixel telefonlara uygulanacağı öğrenildi.