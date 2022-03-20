Haberler Haberler Google Android 13'ü resmen tanıtıyor! İşte tarihi

Google Android 13'ü resmen tanıtıyor! İşte tarihi

Popüler arama motoru Google'ın, her sene organize ettiği geliştirici konferansının bu yılki tarihi belli oldu. Android 13 işletim sisteminin ana gündem maddesi olacağı etkinlik, 11-12 Mayıs'ta düzenlenecek. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 10:59
Google Android 13'ü resmen tanıtıyor! İşte tarihi

Arama motoru Google, merakla beklenen Android 13'ün resmen tanıtılacağı tarihi duyurdu.

Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıların merakla beklediği Android 13'ün piyasaya çıkıyor. Google, "Tiramisu" adını verdiği Android 13'ün tanıtım tarihini açıkladı.

Google 11-12 Mayıs'ta Mountain View'da gerçekleştireceği konferansla Android 13'ü tanıtacak. Az sayıda kişinin katılacağı konferansın canlı yayınlanması bekleniyor.

Google'ın ayrıca Android, Chrome OS ve Fuchsia işletim sistemlerinin geleceğiyle ilgili açıklamada bulunması beklenirken, Android 13 güncellemesini ilk olarak Pixel telefonlara uygulanacağı öğrenildi.

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