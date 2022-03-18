ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLMİ İZLE | Ölümsüz filminin oyuncuları kimler? Ölümsüz filminin konusu ne?

Ölümsüz (Boss Level) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Aksiyon ve bilim kurgu türündeki film izleyicileri büyüledi. Ölümsüz filmi macera dolu dakikalar sundu. İşte Ölümsüz (Boss Level) filmi hakkında merak edilenler...

ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Frank Grillo'nun canlandırdığı Roy Pulver karakteri emekli bir özel kuvvetler subayıdır. Roy, kötü bir zaman diliminin döngüsüne mahkum olur. Roy, bir cinayete kurban gitmiştir ve öldüğü günün sürekli tekrarlandığı döngüde hapsolur. Kendi cinayetinin arkasında yatan gizemi ortaya çıkartmaya çalışır ancak kısıtlı olan zamanda bunu başarmak imkansıza yakındır. Roy, bu gizemi açığa çıkartıp, döngüden kurtulmayı başarabilir mi?

ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) OYUNCULARI KİMLER?

Frank Grillo

Mel Gibson

Naomi Watts

Will Sasso

Annabelle Wallis

Sheaun McKinney

Ken Jeong

Mathilde Ollivier

Michelle Yeoh

Eric Etebari

Meadow Williams

Selina Lo

John Cenatiempo