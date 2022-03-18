Kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta sonu hava durumu nasıl? Okullar ne zaman açılacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

MGM'den yapılan uyarıda, "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji uyarısına göre, yağışların pazar günü 12.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

SOĞUKLAR NE KADAR SÜRECEK❓

Kar yağışının bugün daha uzun aralıklar yağacağını belirten Meteoroloji Mühendisi Dilek Çalışkan, "Özellikle Marmara denizine kıyısı olan ilçelerde daha uzun aralık olacak" dedi.

Yarın yağacak karın daha sık olacağını söyleyen Çalışkan, "Pazar ve Pazartesi günü daha çok sulu kar şeklinde bir yağış olacak" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'nin yaptığı uyaırda ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

AKOM DA UYARDI📢

AKOM yetkilileri vatandaşları soğuk hava ve kar yağışlarına karşı uyardı. AKOM'a göre İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk hava nedeni ile 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Beraberinde bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

"TEM'İN KUZEYİNDE KAR 15-25 CM'E ULAŞABİLİR"

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in güneyinde kalan ilçelerde 3-7 cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 5-15 cm, TEM'in kuzeyinde kalan bölgelerde 15-25 cm aralığında kar örtüsünün oluşabileceği öngörülüyor.

AKOM yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

"Soğuk ve kar yağışlı havanın yeni hafta başına kadar etkili olması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM tarafından yapılacak uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması önem arz etmektedir."

İSTANBUL'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 18 MART 2022

18 Mart Cuma günü okulların tatil edileceğine ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından son dakika açıklaması yapıldı.

İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yapışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

VALİ ALİ YERLİKAYA VATANDAŞLARI UYARDI!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre;

18 Mart Cuma günü (Yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor

Kar yağışlarının Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor

Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım!