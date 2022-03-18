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Çanakkale Köprüsü için hatıra para basıldı!

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi. Darphane, Çanakkale Köprüsü açılışı için hatıra para bastı. Arkasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale anıtı bulunan madeni 1 TL'ler bugün tedavüle girdi. Açıklamayı Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin sosyal medya hesabından yaptı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 17:24
Çanakkale Köprüsü için hatıra para basıldı!

Hatıra paraları Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin sosyal medya hesabından dün paylaştı.

Şahin paylaşımına, "Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Mart'ta bu güzellikle gözlerimizi açalım" notunu düştü.

Madeni paraların bir kısmının arkasında Çanakkale Köprüsü yer alıyor. Bir kısmında ise Çanakkale anıtının görüntüsü basılı...

1 TL'lik madeni paralar bugün tedavüle girdi.

Hatıra paralar 5 milyon adet basıldı

Ayrıca gümüş 5 bin, bronz olarak da 10 bin adet hatıra para basıldı.

Madeni tedavül 1 TL'lerin yıl içinde 5 milyon adet basılması bekleniyor.

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