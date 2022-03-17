Haberler Haberler YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul valisi Ali Yerlikaya açıkladı

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul valisi Ali Yerlikaya açıkladı

Son dakika haberi: İstanbul'da yeniden etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bir dizi tedbir alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alınan tedbirleri paylaştı. Buna göre; 18 Mart Cuma günü bütün resmi, özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumlarında eğitime ara verildi. İşte alınan tüm tedbirler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 21:32
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul valisi Ali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ARA VERİLMESİ kararlaştırılmıştır.

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.
Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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