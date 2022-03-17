İstanbul için kar uyarısı! Okullar tatil edilecek mi?

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışının ardından birkaç gündür parçalı bulutlu seyreden hava İstanbul'da yerini yeniden karlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınlandı.

⚠İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Bu rapora göre İstanbul'da 18, 19 ve 20 Mart günlerinde kar yağışı olacak. 21 Mart Pazartesi günü ise karla karışık yağmur bekleniyor. Bu tarihlerde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz valilikten bir açıklama gelmedi.

17 MART (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.