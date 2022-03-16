SAÇ NEDEN DÖKÜLÜR? Saça iyi gelen besinler hangileri? Evde saç maskesi yapımı…

Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biri haline gelen saç dökülmesi, hem kadınları, hem de erkekleri etkileyen bir durumdur. Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni olabilir. Doğru tedavi yöntemini uygulayabilmek için mutlaka bir doktora başvurulmalı ve saç dökülmesinin nedeni araştırılmalıdır. Gün içinde 50 ile 100 saç teli dökülmesi oldukça normaldir. Ancak sağlıksız saçlara sahip olan kişilerde döküne saç teli sayısı daha fazladır. Peki, saç dökülmesi neden olur ve nasıl geçer? İşte, saç dökülmesinin nedenleri ve saç dökülmesine iyi gelen besinler:

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Daha önce söylediğimiz gibi saç dökülmesinin kesin nedenini belirlemek için mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Ancak bireylerde sık sık görülen saç dökülmesinin başlıca nedenleri şu şekildedir;

Genetik faktörler

Hormonal sorunlar

Yanlış beslenme

Kemoterapi süreci

Vitamin ve mineral eksikliği

Deri problemleri

Kozmetik ürünlerin yanlış kullanılması

Stres

Depresyon

Doğum yapmak

Saç dökülmesine sebep olan iç hastalıklar ve bazı ilaçlar

SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

Saç dökülmesinden kurtulmanın birçok farklı yolu vardır. Ancak ilk olarak yapılması gereken düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmektir. Ayrıca vitamin ve mineral eksikliğine dikkat edilmeli, sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. Bunun dışında bazı bitkisel yağlar da saç dökülmesini azaltabilir. Şampuan ve saç bakım ürünlerinden kaliteli olanlar tercih edilmeli, mümkünse doktor tarafından önerilen ürünler kullanılmalıdır. Saç düzleştiricisi, maşa gibi yüksek sıcaklık içeren ve saçın kırılmasına neden olan ürünlerin kullanımı en aza indirilmelidir. Stresten uzak durulmalıdır. Eğer saç dökülmesi iç hastalıklardan kaynaklanıyorsa, mutlaka dahiliye uzmanıyla görüşülmelidir. 'Saç dökülmesine evde ne yapabilirim?' diyenler için doğal yöntemlerle hazırlanan saç maskesi tariflerini de sizlerle paylaşacağız.

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Demir eksikliği saç dökülmesinde en çok görülen nedenlerden biridir. Ayrıca diğer vitamin ve minerallerin eksikliği de saç dökülmesine yol açabilir. Saç dökülmesini önlemek için beslenme programınızı aşağıdaki besinleri ekleyebilirsiniz.



Ispanak, roka, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler

Ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler

Portakal, greyfurt, çilek, karpuz gibi C vitamini içeren meyveler

Havuç

Fasulye

Balık ve diğer deniz ürünleri

Sarımsak

Soğan

Tavuk ve hindi eti gibi protein kaynakları

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN YAĞLAR NELERDİR?

Zeytinyağı: Saç derisinde kuruluk oluşması saçların zayıflamasına yol açar. Zeytinyağı hem saçları, hem de saç köklerini besler.

Çay ağacı yağı: Saçınızdaki fazla yağı alır ve aşırı yağlanmayı engeller. Saç derisini nemlendirir. Mantar ve egzama riskini en aza indirir.

Lavanta yağı: Saç çıkmasını ve saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.

Dulavraotu yağı: Saç derisini yumuşatır. Saç köklerini besler ve saçları uzamaya teşvik eder.

Ozon yağı: Saçlarda görülen kepek problemini azaltır. Saçların parlak ve sağlıklı görünmesine yardımı olur.

Çay ağacı, lavanta ve ozon yağını saçlarınıza uygulamak için; 3-4 damla yağı parmak ucunuza damlatın. Saç diplerine parmağınızla masaj yapın. Saç uçlarında kırıklar varsa, az miktarda yağ sürebilirsiniz. 30 dakika bekledikten sonra saçınızı bol suyla durulayın.

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN DOĞAL MASKELER

Yumurta Maskesi

Malzemeler;

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı limon suyu

1 bardak süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl Yapılır: Öncelikle yumurtayı bir kaseye kırın ve çırpın. Ardından diğer malzemeleri de ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız maskeyi saç derisine ve saçın bütününe uygulayın. Tülbent veya havluya sararak 20 dakika bekleyin. Daha sonra saçınızı soğuk suyla durulayın.

Yoğurt Maskesi

Malzemeler;

1 yemek kaşığı bal

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı elma sirkesi



Nasıl Yapılır: Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Fırça yardımıyla saç köklerinden saç uçlarına doğru maskeyi uygulayın. 15 dakika bekletin ve saçınızı soğuk suyla durulayın.

Çilek Maskesi

Malzemeler;

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

3-4 adet çilek

1 tatlı kaşığı badem veya bal

Nasıl Yapılır: Çileği çatal yardımıyla ezin ve püre haline getirin. Diğer malzemeleri ekleyin ve pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Maskeyi saç derisinden başlayarak uçlara doğru sürün. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Biberiye Maskesi

Malzemeler;

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı doğranmış biberiye



Nasıl Yapılır: Bir bardak suyu cezveye alın ve üzerine biberiyeyi ekleyerek 2-3 dakika kaynatın. Ardından karışımı süzün ve soğuması için bekleyin. Karışım soğuduktan sonra saç derinize masaj yaparak uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Lavanta Maskesi

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı lavanta

3 su bardağı su

Nasıl Yapılır: 3 bardak suyu kaynatın. Su kaynamaya başladığında lavantayı içine atarak 5 dakika demlendirin. Ardından oda sıcaklığında suyun ılımasını bekleyin. Su ılıyınca süzün. Önceden şampuanla yıkadığınız saçlarınızı, hazırladığınız lavanta suyu ile yıkayın ve yarım saat bekleyin. Daha sonra sadece suyla yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.



Önemli Not: Saç dökülmesinden en etkili şekilde kurtulmak için, mutlaka dermatoloji uzmanından randevu alın. Uzman doktor araştırma yaparak saç dökülmesi nedenini ve saç tipinizi belirleyecek, sizin için en iyi tedavi yöntemini söyleyecektir.