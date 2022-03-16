MHRS RANDEVU AL 💉 | MHRS randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevu e-Devlet

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşılama işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. Peki, corona virüsü aşısı için randevu nasıl alınır? İşte detaylar...

💉 MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için MHRS ve e nabız sistemini kullanılmaktadır. MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşların e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Bu ekran üzerinde Covid-19 aşısı için diledikleri sağlık kuruluşlarından randevu alınabilmektedir. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapılabilir.

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