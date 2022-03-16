İNSTAGRAM'DAKİ YENİ ÖZELLİK SİZİ ELE VEREBİLİR! Instagram kullanıcıları dikkat!

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve oldukça yoğun kullanılan sosyal medya uygulaması olan Instagram, yepyeni bir özellikle gündeme geldi. Kullanıcıların oldukça hoşuna gidecek olan bu yeni özellik ile paylaşılan hikayeler de beğeniye açılmış olacak. Eski özellikte kullanıcılar tarafında paylaşılan hikayelere direkt mesaj atma ve emoji atma özelliği zaten vardı. Ancak paylaşılan hikayeler, kullanıcılar tarafından beğenilemiyordu. Ancak artık paylaşılan storyler beğenilebilecek.

INSTAGRAM'A GELEN YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Dünya genelinde en sık kullanılan sosyal medya uygulaması olan Instagram yepyeni özellikleriyle kullanıcılarının karşısında. Instagram'da oldukça yoğun bir şekilde kullanılan hikaye paylaşma özelliğine bir yenilik daha geldi. Daha önce paylaşılan hikayelere, kullanıcılar mesaj yazabiliyor ve emoji gönderebiliyordu. Ancak storyleri beğenme özelliği yoktu. Şimdi getirilen yenilikle izlediğiniz tüm storyleri beğenebileceksiniz.

Bu yeni özelliğin adı "Özel Hikaye Beğenileri" olarak anılmakta. Bu yeni özelliğin duyurusunu ise Instagram'dan Adam Mosseri yaptı. Mosseri, bu özellikteki beğenilerin ve sayıların başka kullanıcılar tarafından görülemeyeceğini, sadece hesabın sahibinin bu beğenileri görebileceğine dair açıklamada bulundu. Siz bir beğenide bulunduğunuzda, hikayenin sahibi bunu kendi sayfasında kalpler şeklinde görecek.

INSTAGRAM'A GELEN O ÖZELLİĞİ NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Instagram'da takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı hikayeleri izleyip, bu hikayeye DM'den özel mesaj atabiliyordunuz. Ayrıca yine DM (Direkt Mesaj) üzerinden, hikayeye özel ifade de bırakabiliyordunuz. Ancak yeni özellikle, tıpkı gönderilerde olduğu gibi sadece beğeni de atabileceksiniz.

Bunun için, Instagram'a yeni bir buton eklenecek. Sayfada daha önce hikayeleri izledikten sonra "uçak" simgesine tıklanarak DM atmak mümkün oluyordu. Instagram, yeni özelliği kullanabilmeniz için uçak simgesinin yanına "kalp" simgesi ekleyecek. Kullanıcılar, izledikleri hikayeleri beğenirlerse, mesaj atmaya gerek duymadan ya da hikayeye ifade göndermeden, hikayeleri beğendiklerini gösterebilecekler. Eğer takip ettiğiniz hesapların, paylaştıkları hikayeleri beğenirseniz, direkt olarak bu "kalp" simgeli butona tıklayarak beğeninizi gösterebilirsiniz.