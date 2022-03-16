💥 ÇILGIN SAYISAL LOTO çekildi mi? 16 Mart 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 16 Mart 2022 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirilecek.
Şans oyunları sevenler '16 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 16 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 16 Mart Çarşamba çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve milli piyangoonline.com adresinden naklen yayınlanacak.
14 MART PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
19 - 32 - 40 - 42 - 47 - 58 Joker: 61 Süperstar: 42