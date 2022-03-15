SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 15 Mart iletişim oyununun galibi belli oldu

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 15 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümde 2. dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülleri oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı 2. dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 MART İLETİŞİM OYUNU GALİBİ HANGİ TAKIM?

Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım Ünlüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu sonuçla gönüllüler takımı eleme konseyinde aday çıkarmak zorunda kalan takım oldu.

Eleme konseyinin ilk adayı Ünlüler takımından Mert olmuştu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.