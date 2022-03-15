Haberler Haberler SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Mart Survivor eleme adayı

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Mart Survivor eleme adayı

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star'da bu gece konsey heyecanı yaşandı. Survivor'ın heyecan dolu bölümünde haftanın ikinci eleme adayı da belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, Mert Öcal'ı ilk aday olarak belirledi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımı olurken, konseyde bir isim daha yazmak durumunda kaldı. Peki Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 15 Mart Survivor eleme adayı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 01:13
SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Mart Survivor eleme adayı

TV 8'in popüler yarışması Survivor All Star 2022'de heyecan dozu yükseliyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık ve iletişim oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı kozlarını paylaştı. İlk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler olurken, Mert Öcal aday gösterilmişti. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde de yine dokunulmazlığı kaybeden takım Ünlüler oldu ve konseyde bir aday çıkardı.

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? (15 MART)

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu, Ünlüler takımı kaybetti. Kaybedilen oyun sonrası yapılan konseyde adı en çok yazılan Barış, Survivor All Star'da ikinci eleme adayı oldu.

📌Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

📌Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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