Sözleşmeli sağlık personeli alımları başladı mı? 10 bin sözleşmeli sağlık personeli haberi | AİS ÖSYM KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/5 tercih ücreti belli oldu mu? İşte detaylar...

10 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuruları başladı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yaptığı açıklamayla birlikte sağlıkçı alımına ilişkin detayları duyurdu. Aygün, KPSS 2022/5 kılavuzunu paylaşıp tercihleri başlatacaklarını belirtti. Peki, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli AİS ÖSYM KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/5 tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin sitesinde Sağlıkçı alımına ilişkin duyuru yayımlandı.

KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız.

Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz.

Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibariyle başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS 2022/5 kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular, ÖSYM'nin internet sitesinde 'Aday İşlermleri Sistemi' üzerinden 15-22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

KPSS 2022/5 TERCİH ÜCRETİ NEDİR?

Adayların KPSS 2022/5 tercih kılvuzuna tercih yapabilmeleri için 30 TL tercih ücretini ödemeleri gerekiyor.

Yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz kabul edilecektir.

ÖSYM ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİ?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Öte yandan yerleştirme ücreti, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin web sitesinde e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından da kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.