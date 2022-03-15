Haberler Haberler Andrew Hughes ve arkadaşları Everest Dağı'nın tepesinde çay partisi yaparak Guinnes rekorlar kitabına girdi!

Andrew Hughes ve arkadaşları Everest Dağı'nın tepesinde çay partisi yaparak Guinnes rekorlar kitabına girdi!

Son dakika haberi... Tırmanışçı Andrew Hughes ve arkadaşları, Nepal'de bulunan Everest Dağı Kampı 2'de, deniz seviyesinden 6 bin 500 kilometre yükseklikteki yere tırmandı ve bunu çay partisi yaparak kutladı. Öte yandan Andrew Hughes ve arkadaşları, Guinnes rekorlar kitabına adını yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 09:09 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 09:20
Andrew Hughes ve arkadaşları Everest Dağı'nın tepesinde çay partisi yaparak Guinnes rekorlar kitabına girdi!

Andrew Hughes ve tırmanışçı arkadaşları, geçen yıl Nepal'deki Everest Dağı Kampı 2'de deniz seviyesinden 6 bin 500 km yükseklikte bir çay partisi düzenleyerek, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Andrew Hughes ve arkadaşları Everest Dağı'nın tepesinde çay partisi yaparak Guinnes rekorlar kitabına girdi!

"BAŞKALARINA İLHAM VERMESİNİ UMUYORUM"
ABD'nin Washington'dan eyaletinde yaşayan ve kendisini dayanıklı bir sporcu olarak tanımlayan Hughes, çay partisi fikrine ilk kez pandeminin başlarına kapıldığını söyledi. İzolasyonun, toplumu zirvelerden daha çok özlediğini fark etmesini sağladığını sözlerine ekledi.

Andrew Hughes ve arkadaşları Everest Dağı'nın tepesinde çay partisi yaparak Guinnes rekorlar kitabına girdi!

Hughes, "Hayattaki en büyük şeyler genellikle paylaşılan şeylerdir. 5 Mayıs 2021'de gerçekleştirdiğimiz başarının, yüksekliği ne olursa olsun başkalarına kendi hayallerini aramaya ilham vermesini umuyorum" diye konuştu.

Andrew Hughes ve arkadaşları Everest Dağı'nın tepesinde çay partisi yaparak Guinnes rekorlar kitabına girdi!

Bununla birlikte,"en yüksek çay partileri" işareti, önceki işareti binlerce metre aştı. Ayrıca, Khumbu Buz Şelaleleri'nden malzeme taşımak da dahil olmak üzere karmaşıklıklarla doluydu.

Andrew Hughes ve arkadaşları Everest Dağı'nın tepesinde çay partisi yaparak Guinnes rekorlar kitabına girdi!

Bunlardan birisi, planlanan çay partisinin yapıldığı gün büyük bir fırtınanın neden olduğu büyük bir kar yağışıydı; başka bir konu da Hughes'un Seattle'dan Everest Dağı'na getirdiği izci kurabiyeleri de dahil olmak üzere fazladan malzeme taşıma lojistiğini koordine etmekti.

Sonunda, ekstra çaba buna değdi. 2019'daki başarısız bir girişimin ardından yaklaşık iki haftada Everest'in zirvesine ulaşan Hughes, "Rekor hayatımdaki unutulmaz bir anı ve deneyimi sonsuza dek ölümsüzleştirecek" dedi.

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