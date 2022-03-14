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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 14 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 14 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun sahibi merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 14 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 14 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 23:05
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 14 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 14 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 MART
Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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