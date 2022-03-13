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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 13 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 13 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun sahibi merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 13 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 13 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 23:04
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 13 Mart dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 13 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 13 MART
Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasındaki dokunulmazlık mücadelesinde voleybol oyunu oynandı. Büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım Ünlüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

Gecenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanığ potadan kurtulacak, bir takım ise içlerinden birini eleme adayı seçmek için oy kullanacak.

Haftanın ilk adayı Ünlüler takımından Sercan olurken, ikinci aday yine ünlüler takımından Mert olmuştu.

ÜNLÜLER TAKIMI: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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