Haberler Haberler Moto kurye yasağı bitti mi? Moto kurye çalışıyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı?

Moto kurye yasağı bitti mi? Moto kurye çalışıyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı?

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan önlemlerde biri de moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağı olmuştu. İsyanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler için yasağın bitiş tarihini duyurdu. Peki Moto kurye yasağı bitti mi? Moto kurye çalışıyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 18:24
Moto kurye yasağı bitti mi? Moto kurye çalışıyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum.

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