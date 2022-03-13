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Galatasaray İzmir'de çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti. Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki antrenman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman bir kalede gerçekleştirilen duran top, diğer kaledeki şut çalışmasıyla sona erdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 16:59
Galatasaray İzmir'de çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını İzmir'de devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle İspanya'dan İzmir'e geçen Galatasaray, bu kentteki ikinci antrenmanını Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda futbolcular daha sonra tam sahada taktik çalışma yaptı. Antrenman bir kalede duran top, diğerinde ise şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray, antrenmanın ardından yarınki maç için İstanbul'a hareket etti.

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