BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 12 Mart barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

İstanbul'da baraj göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesi, ardından gelen yağışlı sistemler, su havzalarındaki su seviyelerinde artışı birlikte getirdi. 12 Mart Cumartesi 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı yüzde 84.01 oldu.

İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 84.01'e kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 0.23 olarak kayıtlara geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen doluluk seviyesi şubat ayıyla birlikte son bir yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının nisan ayında yüzde 80.82 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 41.19'e gerileyen doluluk oranları daha sonra yükselişe geçmişti.

💦9 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 56.81'de kaldı. İstanbul'un en dolu barajları bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar ile Kazandere oldu. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 99.99 ve Kazandere'de doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Darlık barajında doluluk oranı yüzde 93.16, Pabuçdere'de ise doluluk oranı yüzde 93.53 olarak kayıtlara geçti.

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