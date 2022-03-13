Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 12 Mart barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 12 Mart barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da baraj doluluk oranlarında, kurak geçen sonbaharın ardından büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da son dönemdeki yağmur ve yoğun kar yağışları, barajlara yaradı. Peki, 12 Mart 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 13:46 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 13:46
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 12 Mart barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

İstanbul'da baraj göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesi, ardından gelen yağışlı sistemler, su havzalarındaki su seviyelerinde artışı birlikte getirdi. 12 Mart Cumartesi 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı yüzde 84.01 oldu.

İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 84.01'e kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 0.23 olarak kayıtlara geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen doluluk seviyesi şubat ayıyla birlikte son bir yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının nisan ayında yüzde 80.82 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 41.19'e gerileyen doluluk oranları daha sonra yükselişe geçmişti.

💦9 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 56.81'de kaldı. İstanbul'un en dolu barajları bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar ile Kazandere oldu. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 99.99 ve Kazandere'de doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Darlık barajında doluluk oranı yüzde 93.16, Pabuçdere'de ise doluluk oranı yüzde 93.53 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Eşini genç yaşta toprağa veren Ece Erken'i harekete geçiren yorum! "Bu bir mafya hesaplaşmasıdır"
Dünyada 12. vaka! İzmir'de yaşayan Sevinç Çelik hamileyken tekrar hamile kaldı: O bebekler şimdi büyüdü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor