SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 11 Mart Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlığı almak için nefes kesen bir performans sergiledi. Kazanan takım dokunulmazlıkla birlikte, sucuk ekmek ve köfte ekmek ödülünün sahibi oldu.

11 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Final oyununa giden mücadeleyi Gönüllüler kazandı ve dokunulmazlığı Gönüllüler aldı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın eleme adayları belirleniyor. Bu hafta ilk eleme adayı ünlüler takımından Sercan oldu.