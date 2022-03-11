❄İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI! Ne kadar sürecek? Uyarılar peş peşe...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden bildirdiği kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Dün başlayan yağış kısa süre içerisinde megakenti beyaza boyadı. Kar yağışı sonrası ara sokaklarda ulaşım neredeyse durdu. Başta valilik olmak üzere yetkililer vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıyor.

İSTANBUL'DA YOLLARDA SON DURUM NE?

Avrupa yakasında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde bazı tır ve kamyonların yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarında beklediği görüldü. Bağcılar mevkisinde karla kaplanan yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Yolda kalan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle bölgede trafik akışı ağır seyrediyor.

Mahmutbey gişeleri Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili oluyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede yollar beyaza bürünürken, TEM otoyolu ve D-100 karayolunda sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.

Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bu bölgelerde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yolda kaldıkları gözlendi.

OTOGARLARDAN OTOBÜS ÇIKIŞLARI DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti. Kar yağışının 15 Mart Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.