Çiçek mezatlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle büyük hareketlilik!

Türkiye'nin önemli çiçek ve üretim merkezlerinden Mersin'deki mezatlarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Çukurova'da çiçek satışı yapan esnaf, sektörün özel günlerinden olan Dünya Kadınlar Günü için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin kesme gül ve salon bitkisi üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Mersin'de, haftanın 3 günü düzenlenen mezatlarda yoğunluk gözleniyor, kırmızı gül ve orkide rağbet görüyor.

Mezatlarda, normal zamanlarda günlük ortalama 6 bin dal çiçek satılırken, 8 Mart öncesi satış günlük ortalama 12 bin dala kadar çıkıyor.