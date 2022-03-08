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Çiçek mezatlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle büyük hareketlilik!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek mezatlarında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Mezatlarda normalde günlük ortalama 6 bin dal çiçek satılırken bu rakam 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 2 katına kadar çıktı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 14:44 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 14:45
Çiçek mezatlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle büyük hareketlilik!

Türkiye'nin önemli çiçek ve üretim merkezlerinden Mersin'deki mezatlarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Çukurova'da çiçek satışı yapan esnaf, sektörün özel günlerinden olan Dünya Kadınlar Günü için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin kesme gül ve salon bitkisi üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Mersin'de, haftanın 3 günü düzenlenen mezatlarda yoğunluk gözleniyor, kırmızı gül ve orkide rağbet görüyor.

Mezatlarda, normal zamanlarda günlük ortalama 6 bin dal çiçek satılırken, 8 Mart öncesi satış günlük ortalama 12 bin dala kadar çıkıyor.

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