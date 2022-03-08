AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? (İSTANBUL HAVA DURUMU)

Ülke genelinde soğuk haba dalgası etkisini sürdürürken, İstanbul'un bir kez daha kar yağışı etkisi altına gireceği öğrenildi. İstanbul'da, Aybar Kar Fırtınası ile birlikte 1987 yılından sonra en etkili kar yağışının görülmesi bekleniyor. Kar uyarısının ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar "İstanbul'da kar ne zaman yağacak?", "İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu?" gibi sorular arama motorlarında aratılıyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte tüm gelişmeler...

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışının çarşamba gününden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Türkiye 10-14 Mart 2022'de Aybar kar fırtınasının etkisine girecek. Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı uzmanlar tarafından dillendirilen Aybar kar fırtınası Perşembe ve Cuma günleri başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kendini gösterecek.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Sibirya kökenli olan Aybar Kar Fırtınası, Türkiye'ye doğru ilerlemesi nedeniyle gündeme oturdu. Geniş bir alanda etkili olması beklenmesi nedeniyle kar fırtınasına, heybetli, görkemli anlamına gelen Aybar ismi verildi.

Ocak ayının son haftası İstanbul'da etkili olan kar fırtınasına ise Avar ismi verilmişti.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.