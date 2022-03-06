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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 6 Mart ödül oyununun galibi kim oldu? Birleşme partisine kimler gidecek?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın 6 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununun sahibi merak edilirken, arama motorlarında birleşme partisine kimler gidecek sorgusu da en çok aratılan sorgular arasına girdi. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 6 Mart ödül oyununun galibi kim oldu? Birleşme partisine kimler gidecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 00:33 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 00:33
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 6 Mart ödül oyununun galibi kim oldu? Birleşme partisine kimler gidecek?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 6 Mart Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti. İşte survivor'da yaşanan son detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 MART
Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanmaya başladı. Kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan birleşme partisine katılacak ilk 4 isim belli oldu. Bu isimler Nagihan, Anıl, Elif ve Berkan oldu. Survivor'da yeni bölümde ise yarışmacılar arasında ödül oyunu rekabeti yaşandı. Bu ödül oyununun kazananı gönüllüler takımı oldu.

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