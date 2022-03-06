Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 6 Mart ödül oyununun galibi kim oldu? Birleşme partisine kimler gidecek?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 6 Mart Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti. İşte survivor'da yaşanan son detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 MART

Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanmaya başladı. Kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan birleşme partisine katılacak ilk 4 isim belli oldu. Bu isimler Nagihan, Anıl, Elif ve Berkan oldu. Survivor'da yeni bölümde ise yarışmacılar arasında ödül oyunu rekabeti yaşandı. Bu ödül oyununun kazananı gönüllüler takımı oldu.