Ghostland Mahkumları filminin konusu ne? Ghostland Mahkumları oyuncusu Nicolas Cage kimdir? Kaç yaşında? Ghostland Mahkumları filmi oyuncuları...

Ghostland Mahkumları, aksiyon-gerilim türü filmseverleri için araştırılıyor. Film hakkında bilgi toplamak isteyenler bu bilgileri haberimizden öğrenebilir...

👉🏼İŞTE GHOSTLAND MAHKUMLARI FİLMİNİN KONUSU

Japonya nükleer bir kazadan sonra harap oldu. Vali, harabelerde Vahşi Batı ve samuray kültürlerinin bir karışımı olan bir kasaba kurmuştur. Valinin torunu Bernice, diğer iki geyşayla birlikte kaçtıktan sonra, Vali, kasabanın bankasında ters giden bir silahlı soygundan sonra tutuklanan Hero'nun serbest bırakılmasını emreder. Hero, Bernice'i üç gün içinde geri almazsa, şiddetle elini kaldırmazsa veya Bernice'in masumiyetini bozmaya kalkışırsa infilak edecek olan bileklerinde, boynunda ve kasıklarında patlayıcı bulunan deri bir giysinin içine yerleştirilir. Kahramana bir araba verilir ve gönderilir, ancak kısa sürede çöker. Kendini Bernice'in yaşayan bir mankene dönüştürüldüğü bir grup çorak çılgınlar arasında bulur. Orada Bernice'i geri almaya çalışmalı, sesini tekrar bulmasına yardım etmeli ve sakinlerin imkansız olduğunu söylediği Hayalet Diyar'dan kaçmalıdır.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?👀

Nicolas Cage (Kahraman), Sofia Boutella (Bernice), Bill Moseley (Vali), Nick Cassavetes (Psycho), Charles Glover (Enoch), Tak Sakiguchi (Yasujiro), Young Dais (Ratman), Yuzuka Nakaya (Suzie), Hiroshi Kaname (Gumball Boy), Takato Yonemoto (Şerif Takato).