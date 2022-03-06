Batuhan Yaşar kimdir? İhlas Haber Ajansı Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar hayatını kaybetti | İşte Batuhan Yaşar'ın hayatı

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan haberin ardından Yaşar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Batuhan Yaşar kimdir, nereli ve hangi işlerle uğraştı? İşte Batuhan Yaşar'ın hayatı...

BATUHAN YAŞAR KİMDİR?



1970 Yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğdu.

Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı.

1994 yılına kadar sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. Aynı yıl Londra'da gitti ve 1998 yıllına kadar University of Westminster'de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.

1998 Yılında tekrar Ankara'ya döndü ve TGRT'de Diplomasi ve Savunma muhabiri olarak çalıştı.



2000 Yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren Neler Oluyor programını hazırlayıp sunmaya başladı.

2007 Yılında İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

2015'den beri de Türkiye Gazetesinde köşe yazıyordu.