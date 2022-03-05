💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Mart 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Şans oyunları sevenler 5 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 5 Mart 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 30 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde yer alacak.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 5 Mart Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve milli piyangoonline.com adresinden naklen yayınlanacak.
2 MART ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
25 - 69 - 70 - 76 - 81 - 84 - Joker: 12 SüperStar: 61
👉 Sayısal Loto 5 MART CUMARTESİ sonucu için TIKLA