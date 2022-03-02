Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! HES kodu ve maske zorunluluğu kaldırıldı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu ve alınan yeni kararları açıkladı.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR:

1 - Açık havada maske zorunluluğu kalkıyor

2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil

3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.