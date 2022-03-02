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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! HES kodu ve maske zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı. Koca, yaptığı açıklamada, HES kodu uygulaması ile açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 19:04 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 19:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! HES kodu ve maske zorunluluğu kaldırıldı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu ve alınan yeni kararları açıkladı.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR:

1 - Açık havada maske zorunluluğu kalkıyor

2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil

3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

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