MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? BAKAN FAHRETTİN KOCA RESMEN AÇIKLADI!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu ve alınan yeni kararları açıkladı.
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR:
1 - Açık havada maske zorunluluğu kalkıyor
2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil
3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.
4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek
5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.