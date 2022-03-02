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BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav yerleri açıklandı mı?

BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav yerleri merak ediliyor ve araştırılıyor. 2022 yılı BİLSEM öğretmen alımı kapsamında bölge sözlü sınavına katılmaya hak kazananlar açıklandı. Yapılan duyuru ardından BİLSEM öğretmen mülakat sınav giriş belgesi ve sözlü mülakat sınav yerleriyle ilgili bekleyiş başladı. Peki BİLSEM öğretmen mülakat sınavı yerleri açıklandı mı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 15:49
BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sınav yerleri açıklandı mı?

2022 yılı BİLSEM öğretmen alımı kapsamında bölge sözlü sınavına katılmaya hak kazananlar açıklandı. Yapılan duyuru ardından BİLSEM öğretmen mülakat sınav giriş belgesi bekleyişi başladı.

Sözlü sınava katılacak öğretmenlerin sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlık tarafından meb.gov.tr /orgm.meb.gov.tr adresinden 07 Mart 2022 tarihinde ilan edilecektir.

Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

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