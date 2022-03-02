💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 2 Mart 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 2 Mart 2022 Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirildi.
Şans oyunları sevenler '2 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 2 Mart2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 2 MartÇarşamba çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve milli piyangoonline.com adresinden naklen yayınlandı.
2 MART ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
25-69-70-76-81-84 Joker:12 Süperstar: 61