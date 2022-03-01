BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR? II Bankaların çalışma saati değişti mi? Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası açılış-kapanış saati...

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Ramazan ayı kısmi kapanma ile ilgili tüm kısıtlamalar açıklanmıştı. Bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre bankalar genel olarak 09:30-16:30 arasında (öğle arası hariç) hizmet verecek. İşte bankaların duyurduğo çalışma saatleri...

YAPI KREDİ

10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

VAKIFBANK

09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

HALKBANK

09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

ZİRAAT BANKASI

09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

AKBANK

10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

GARANTİ BANKASI

10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.