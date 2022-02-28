SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 28 Şubat 3. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu. 28 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verirken kazanan taraf ünlüler ekibi oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

28 Şubat Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf gönüllüler takımı olurken 3. eleme adayı Yasin oldu. Performans birincisi Seda'nın söylediği isim ise Gökhan olurken, eleme potası Evrim, Aşkım, Yasin ve Gökhan dörtlüsüyle oluşmuş oldu.