Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Elektrik faturalarında indirim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Elektrik faturalarında indirim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik fatularına dair yeni düzenlemeyi duyurdu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Elektrik faturalarında indirim

Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si 8'e düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü söyledi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız." dedi.

DİĞER
TRABZONSPOR HABERİ: O teklif ortaya çıktı! Bakasetas'ın cevabı... (TS spor haberi)
Rusya Ukrayna savaşında son durum.... Rus askerler 'Ses ver Adana zirveden selam' şarkısını söyleyip TikTok'tan paylaştılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor