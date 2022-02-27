Haberler Haberler İMSAK VAKTİ: İstanbul imsakiye! 27 Şubat imsak vakti, 2022 İstanbul için iftar ne zaman? İstanbul akşam ezanı kaçta okunuyor?

İMSAK VAKTİ: İstanbul imsakiye! 27 Şubat imsak vakti, 2022 İstanbul için iftar ne zaman? İstanbul akşam ezanı kaçta okunuyor?

Miraç Kandili vesilesiyle oruç tutan vatandaşlar, arama motorlarında orucun ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki Miraç Kandili'nde iftar saati ne zaman? İstanbul imsakiye! 27 Şubat imsak vakti, 2022 İstanbul için iftar ne zaman? İstanbul akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 13:24
İMSAK VAKTİ: İstanbul imsakiye! 27 Şubat imsak vakti, 2022 İstanbul için iftar ne zaman? İstanbul akşam ezanı kaçta okunuyor?

MİRAÇ KANDİLİ İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki 76 dakikalık zaman farkından ötürü akşam ezanı saati şehirden şehre farklılık göstermektedir. Güneşin doğudan doğup batıdan batması nedeniyle ilk olarak Doğu Anadolu'daki vilayetler orucunu açmaktadır. İşte, şehirlere göre Miraç Kandili iftar vakti saatleri…

İSTANBUL: 06.11
ANKARA: 05.56
BALIKESİR: 06.16
ANTALYA: 06.05
BURSA: 06.11
DİYARBAKIR: 05.27
EDİRNE: 06.20
ERZURUM: 05.22
GAZİANTEP: 05.38
GİRESUN: 05.33
HATAY: 05.43
KAHRAMANMARAŞ: 05.40
İZMİR: 06.19
KASTAMONU: 05.51
KAYSERİ: 05.45
KONYA: 05.58
MALATYA: 05.34
MARDİN: 05.25
SAKARYA: 06.05
ŞANLIURFA: 05.33
TRABZON: 05.28
VAN: 05.14
ZONGULDAK: 05.59

MİRAÇ KANDİLİNDE NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?
Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Dolayısıyla hem 27 Şubat'ta hem de 28 Şubat'ta oruç tutmak isteyenler ibadetini bu iki gün boyunca yerine getirebilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

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