MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2022 Miraç Kandili hangi gün? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili önemi

İslam dünyasnın en önemli günlerinden biri olarak kabul eden Miraç Kandili için bekleyiş sürüyor. Müslümanlar, Miraç Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Miraç Kandili ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nin önemi nedir? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Allah katına çıktığı gün olarak kabul edilen Miraç Kandili ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber Efendimiz "Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur." buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

İslam inancına göre, Hz Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hz. Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hz Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.