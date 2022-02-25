Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz? Sahurda neleri yememeliyiz?

"Ana yemekte ızgarada, fırında ya da tencerede yapılmış az yağlı et yemekleri ya da etli sebze yemekler tercih edilmelidir. Doğru pişirme tekniği büyük önem taşır. Yiyeceklerin daha hafif ve sağlıklı olması için kızartma ve kavurma yerine; haşlama, ızgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemleri seçilmelidir."

"Düşen kan şekeri seviyesi için yeterli miktarda ekmek, pilav, makarna, erişte, patates gibi karbonhidrat kaynaklarından birine yer vererek dengeli menüler oluşturulmalı. Tok tutan ve kan şekerini ani yükseltmeyen besinler önceliklendirilmeli. Bunun için beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih edilerek lif alımına katkı sağlanmalı. Özellikle Ramazanda en sık karşılaştığımız durumlardan biri olan kabızlığı önleyebilmek için mutlaka lif içeriğinden yüksek tam tahıllar dışında sebze tüketimi de arttırılmalı. Yoğurt, cacık, ayran gibi kalsiyumdan zengin besinlere de öğünde yer vererek günlük kalsiyum ihtiyacı karşılanmalıdır."

ORUÇ AÇARKEN YEMEK TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

"Hızlı hızlı yemek yerine yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yemekler yenilmelidir. İlk olarak su, hurma, zeytin ve çorba ile açıp biraz beklemek sindirimi de kolaylaştırır, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetleri bu sayede önlemiş olur. Yemek sırasında su, soda, ayran gibi içeceklerle de sıvı alımına destek olunmalıdır.. Reflü, gastrit gibi mide problemi olan kişiler, yemekle birlikte yüksek miktarda sıvı alımından kaçınmalıdır.

Ana yemeğe geçerkende öncesinde ya da birlikte salata ya da zeytinyağlı sebze tüketimi yemeyi yavaş yemek yemeye destek olacaktır."