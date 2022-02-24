Haberler Haberler CANLI - DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 26 Şubat 2022 güncel dolar/euro kuru

CANLI - DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 26 Şubat 2022 güncel dolar/euro kuru

CANLI - 26 Şubat 2022 dolar ve euro kuru... Döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, özellikle yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar internette sıkça "Dolar kaç TL? Euro ne kadar?" gibi soruları aratıyor. Peki, 1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? Döviz kuruyla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel dolar/euro kuru

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:18
CANLI - DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 26 Şubat 2022 güncel dolar/euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 26 Şubat 2022 canlı döviz kuru...

💵DOLAR KAÇ TL?

Alış: 13,7124
Satış: 13,8788

💶EURO KAÇ TL?

Alış: 15,5323
Satış: 15,7286

💷STERLİN KAÇ TL?

Alış: 18,4472
Satış: 18,5397

📌NOT: Bilgiler 26 Şubat 2022 Cuma günü saat 18.20 itibarıyla alınmıştır.

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