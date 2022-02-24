CANLI - DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 24 Şubat 2022 güncel dolar/euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 24 Şubat 2022 canlı döviz kuru...

💵DOLAR KAÇ TL?

Alış: 13,8350 TL

Satış: 13,8380 TL

💶EURO KAÇ TL?

Alış: 15,5706 TL

Satış: 15,5969 TL

💷STERLİN KAÇ TL?

Alış: 18,6569 TL

Satış: 18,7505 TL

📌NOT: Bilgiler 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 07.15 itibarıyla alınmıştır.