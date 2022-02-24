Haberler Haberler CANLI - DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 24 Şubat 2022 güncel dolar/euro kuru

CANLI - DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 24 Şubat 2022 güncel dolar/euro kuru

CANLI - 24 Şubat 2022 dolar ve euro kuru... Döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, özellikle yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar internette sıkça "Dolar kaç TL? Euro ne kadar?" gibi soruları aratıyor. Peki, 1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? Döviz kuruyla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel dolar/euro kuru

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 07:24
CANLI - DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 24 Şubat 2022 güncel dolar/euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

🔗CANLI - Güncel döviz kurları için tıklayın! (Dolar, euro ve sterlin kaç TL?)

👉İşte, 24 Şubat 2022 canlı döviz kuru...

💵DOLAR KAÇ TL?

Alış: 13,8350 TL
Satış: 13,8380 TL

💶EURO KAÇ TL?

Alış: 15,5706 TL
Satış: 15,5969 TL

💷STERLİN KAÇ TL?

Alış: 18,6569 TL
Satış: 18,7505 TL

📌NOT: Bilgiler 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 07.15 itibarıyla alınmıştır.

👉CANLI Dolar ve Euro kurları için TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika: Burak Elmas’a piyango vurdu! Galatasaraylı yıldız için dev teklif hazırlığı…
Ceylan Atınç’la ailesinden gizli evlenen Berk Tanrıverdi'nin şirkete girişi bile yasaklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor