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Benfica Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Benfica Ajax maçı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica, evinde Ajax'ı konuk edecek. Benfica, E Grubu'nu Bayern Münih'in arkasında 2. sırada, Barcelona'nın önünde tamamlayarak Son 16'ya yükseldi. Ajax ise Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nu 6'da 6 yaparak namağlup tamamladı. Peki, Benfica - Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:44
Benfica Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Benfica Ajax maçı izle

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Beşiktaş 'ın yer aldığı C Grubu'nu 6'da 6 yaparak namağlup tamamlayan Ajax, ilk maçta Benfica'ya konuk olacak. Hollanda devi, deplasmanda kazanıp evine avantaj biletiyle dönmek istiyor. E Grubu'nu Bayern Münih'in arkasında 2. sırada tamamlayan ve Barcelona'nın önünde Son 16'ya yükselen Portekiz devi ise güçlü rakibine saha avantajını kullanıp ilk mağlubiyetini tattırmayı amaçlıyor.

Benfica - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica - Ajax maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

Benfica - Ajax muhtemel 11'ler:

Benfica: Vlachodimos, Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Weigl, Taarabt, Everton, Gonçalo Ramos, Darwin

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Antony, Tadic, Haller

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