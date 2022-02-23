Benfica Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Benfica Ajax maçı izle

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Beşiktaş 'ın yer aldığı C Grubu'nu 6'da 6 yaparak namağlup tamamlayan Ajax, ilk maçta Benfica'ya konuk olacak. Hollanda devi, deplasmanda kazanıp evine avantaj biletiyle dönmek istiyor. E Grubu'nu Bayern Münih'in arkasında 2. sırada tamamlayan ve Barcelona'nın önünde Son 16'ya yükselen Portekiz devi ise güçlü rakibine saha avantajını kullanıp ilk mağlubiyetini tattırmayı amaçlıyor.

Benfica - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica - Ajax maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

Benfica - Ajax muhtemel 11'ler:

Benfica: Vlachodimos, Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Weigl, Taarabt, Everton, Gonçalo Ramos, Darwin

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Antony, Tadic, Haller