ZAYIFLATAN YİYECEKLER | Kilo verdiren yiyecekler hangileri? Zayıflatıcı etkisi olan yiyecekler...

KİLO VERDİREN YİYECEKLER- Birçok kişi sağlıklı beslenmek ve kilo vermek amaçlı arama motorlarında kilo verdiren yiyecekleri ve besinleri araştırıyor. İşte kilo vermeye destek olan besinler...

1) SOMON

Balık, sağlıklı beslenme ve diyette oldukça büyük önem taşımaktadır. Zayıflamaya en yardımcı balık türlerinden biri Somon'dur. Somon, yüksek protein, sağlıklı yağlar ve bolca mineral yer alır. Sizi tok tutar ve zayıflamanıza destek olur.

2) YUMURTA

Yumurta, sporcuların sık sık tercih ettiği, yüksek proteinli bir besindir. Diyet yapan kişilere de sık sık önerilir. Haşlanmış olarak kahvaltıda tüketildiğinde bağırsakları rahatlatır. Yumurta'nın tok tutma özelliği de bulunmaktadır. Sebzeli bir olmlet zayıflamaya yardımcı olabilir.

3) TAVUK GÖĞÜS

Beyaz et, sporcular tarafından tercih edilen, bol proteinli bir besindir. Tokluk hissi güçlüdür ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Tavuk ızgara, haşlama ya da fırın haliyle diyet tabaklarına konulabilir. Tavuk göğüs eti en ideal tercih olacaktır.

4) YEŞİL MERCİMEK

Et sevmeyenlerin yardımına yüksek protein ve demir katkısı ile yetişen Yeşil mercimek, yüksek lif içerdiği için metabolizmayı canlandırmaktadır. Yemeği ve salatası ile zayıflamak isteyenlerin damaklarını lezzetlendirir.

5) LOR PEYNİRİ

Düşük kalorili besinlerden biri olan lor peyniri, kilo verme konusunda oldukça başarılı. Her öğünde tok tutan özelliği ile sıkça tüketilmektedir.

Zayıflarken ihtiyacınız olan proteini en güçlü şekilde ve yağsız haliyle lor peynirinden alabilirsiniz.

6) ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, zayıflamak isteyenlerin imdadına yetişen bir gıdadır. Yağ yakımında yardımcı olan elma sirkesi, kan şekerini de dengelemektedir. Salatalara eklenerek tüketilebilir.

7) KURU KAYISI

Zayıflatan besinlerden biri de kuru kayısıdır. Malatya'nın meşhur meyvelerinden biri olan kayısının kurusu, hem abur cubur ihtiyacınızı gidermenize hem de tokluk hissini korumanıza yardımıcı olmaktadır.

8) AVOKADO

Tropik lezzetlerden Avakado, diyet listelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Avokadonun yağ yakımına olan etkisi birçok uzman tarafından vurgulanmaktadır.

9) ANANAS

Diyet listelerinin tropik yıldızlarından biri de ananas meyvesidir. Yağ yakımı üstün olan ananas, ideal kiloya ulaşmanıza yardım eder. Lifli ve posalı olduğu için sindirim sistemi daha hızlı çalışacaktır.