YAĞ YAKAN YİYECEKLER | Yağ yakan yiyecekler hangileri? Yağ yakma etkisi olan yiyecekler...

YAĞ YAKAN YİYECEKLER- Birçok kişi sağlıklı beslenmek ve kilo vermek amaçlı arama motorlarında yap yakan yiyecekleri ve besinleri araştırıyor. İşte kilo vermeye destek yağ yakıcı besinler...

1. YUMURTA

Yağ yakma ve kilo verdirme konusunda etkili gıdalar arasına yer alan Yumurta, proteini yüksek ve tok tutan bir besindir. Yağ yakmada da oldukça etkilidir.

2. SOMON

Yağ yakma konusunda etkili yemeklerden biri olan Somon, Omega-3 deposudur. Somon bu özelliği sayesinde yağ yakımına birebirdir. İçerdiği omega-3 ile yağ yakımına yardımcı olurken sizi tok tutar.

3. AVOKADO

Tropik lezzetlerden Avakado, diyet listelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Avokadonun yağ yakımına olan etkisi birçok uzman tarafından vurgulanmaktadır.

4. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı, diyet listelerinde üst sıralarda yer almaktadır. İçinde bulunan MCT yağ asitleri ile kalori yakımını sağlar.

5. KURUYEMİŞLER

Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişlerin kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki yağ birikimini engeller. Yapılarında lif ve protein bulunması sayesinde yağ yakımını hızlandırır.

6. ÇAY

Çay, içerisinde yer alan kafein sayesinde metenolizmayı hızlandırır. İştah bastırıcı yanı bulunmaktadır. Öte yandan enerji verir ve yağ yakmayı sağlar.

7. KAHVE

Metabolizmayı hızlandıran kafein kahvenin ana maddesidir. %11 oranında metabolizma hızını arttırır. Ayrıca enerji üretiminizi arttırarak daha fazla hareket etmenize ve yağ yakmanıza yardımcı olur.