WHATSAPP'TA İSİM NASIL GÖRÜNMEZ YAPILIR? İşte adım adım görünmez yapma yöntemi

Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek için çok sayıda özellik uyguluyor. İşte bunlardan biri adınızı görünmez metinde tutmak. Kullanıcıların rahatlığını sağlamak için uygulamada çok fazla gizli özellik var, ancak birçoğu hala kullanılmıyor.

Bu sefer, adınızı WhatsApp'ta görünmez metinle değiştirmenize yardımcı olacak basit ve kolay bir yol anlatacağız. Uygulama kullanıcıların boş bir ad oluşturmasına izin vermese de, basit bir hileyle gizliliği korumak için adınızı gizleyebilir veya boş bırakabilirsiniz.

Artık yalnızca görünmez bir metin göndermekle kalmaz, aynı zamanda kimliğinizi korumak için adınızı görünmez metne de yerleştirebilirsiniz.

📱İşte adınızı WhatsApp'ta görünmez tutacak adımlar:

👉Adım 1: İlk olarak, cep telefonunuzda ve PC'nizde Whatsapp'ı açın

👉Adım 2: Şimdi, bu iki sembolü kopyalayın: Semboller: ⇨ ຸ

👉Adım 3: Ardından, Whatsapp'taki Ayarlar seçeneğine gidin.

👉Adım 4: Mevcut Whatsapp adınıza ve ardından kalem simgesine dokunun.

👉Adım 5: Şimdi ok sembolünü kaldırın ve adınızı değiştirmek için 'Tamam'a dokunun.

👉Adım 6: Whatsapp'ta adınız boş kalacak.