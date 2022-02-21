ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER? | Öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir?

Vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi olan öksürük, genellikle kış aylarında üşütmeye bağlı grip anlarında ortaya çıkabilir. Peki, Öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir?

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Ayva çayı

Ekinezya Çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Pekmez

Pastil

Günde en az 2 litre su

Zerdeçal ve zencefil

ÖKSÜRÜĞÜ NE GEÇİRİR?

Bulunulan ortamın havalandırılması

Oda nemlendiricilerin kullanılması

Soğuk ortamlardan kaçınmak

Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak

Burnu temizlemek

Buhar cihazı ile buhar solumak

Yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak

Parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durmak