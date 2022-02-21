Haberler Haberler ⚡Meteoroloji uyardı! İstanbul'a sağanak yağmur geliyor... Bu hafta hava nasıl olacak? İşte son tahminler

⚡Meteoroloji uyardı! İstanbul'a sağanak yağmur geliyor... Bu hafta hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği uyarısında bulunurken son tahminlere göre başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji ayrıca bazı şehirler için çığ tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlar bu hafta havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bu hafta hava nasıl? İşte son tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:47 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:48
⚡Meteoroloji uyardı! İstanbul'a sağanak yağmur geliyor... Bu hafta hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve yağışlı havaların hakim olacağı bir haftaya giriliyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde, salıdan itibaren sağanak yağmur var.

📌BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

METEOROLOJİDEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

🔎Bugün bazı illerde beklenen hava durumu şöyle...

İSTANBUL - 15 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR - 18 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ADANA - 19 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA - 17 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA - 11 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON - 11 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM - 3 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN - 7 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA - 18 DERECE

Parçalı ve çok bulutlu

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