Kombiyi evde olmadığımızda kapatmak mı yoksa sürekli olarak kısıkta yakmak mı daha ekonomik?

Son yıllarda uzmanlar tarafından kapatıp açmanın daha çok yakıt harcadığı ve faturayı da bir o kadar şişirdiğine dair bir kanı oluşturuldu. Kapatıp açılan süre içerisinde peteklerin arasındaki su soğuyor. Kombi yeniden açıldığında bu suyu ısıtmaya çalışıyor. Bu süreçte ortamı ısıtmak için harcadığı enerji ve zaman miktarı artıyor.

Evin gün ışığı aldığı saatlerde doğalgazı kapatarak akşam eve dönüşte geri yakmak sanılanın aksine faturayı eksi yönde etkilemiyor olabilir.

Fakat 'doğalgazı' kapattığımızın altını çizelim. Sıcak su kısmında tuttuğunuzda kombi çalışır vaziyette olacağından kombinin açılıp kapanmada harcadığı enerjinin önüne geçilebilir.

Sürekli düşük derecede çalıştırma mevzuna gelecek olursak... Evde sürekli birileri varsa düşük ısıda kombiyi çalıştırmak makul bir seçenek gibi gözüküyor.

Kullanıcı yorumlarına baktığımızda yaptığı araştırmalar sonucunda deneme yanılma usulüyle bu yargının doğalgaz firmalarının bir oyunu olduğunu düşünenler de var.