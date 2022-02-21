Haberler Haberler İKLİM ŞENTUNALI KİMDİR? İşte Çıldır Gölü'nde yaptığı buz pateni gösterisiyle herkesi büyüleyen sporcu İklim Şentunalı'ya dair bilgiler...

İKLİM ŞENTUNALI KİMDİR? İşte Çıldır Gölü'nde yaptığı buz pateni gösterisiyle herkesi büyüleyen sporcu İklim Şentunalı'ya dair bilgiler...

Son dakika haberi... Ardahan ve Kars sınırları içerisindeki Çıldır Gölü'nde yaptığı buz pateni gösterisiyle izleyenleri büyüleyen İklim Şentunalı, arama motoru Google'da sıkça aratılıyor. Peki, İklim Şentunalı kimdir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:54 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:03
İKLİM ŞENTUNALI KİMDİR? İşte Çıldır Gölü'nde yaptığı buz pateni gösterisiyle herkesi büyüleyen sporcu İklim Şentunalı'ya dair bilgiler...

Artistik buz pateni dalında milli sporcumuz İklim Şentunalı Çıldır Gölü üzerinde yaptığı gösteriyle herkesi büyüledi. O anları sosyal medya hesabında paylaşan genç sporcunun görüntüleri kısa sürede yoğun ilgi gördü. Peki İklim Şentunalı kimdir, kaç yaşında? İşte Milli sporcu İklim Şentunalı hakkında bilgiler...

Milli sporcumuz İklim Şentunalı, muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapan Ardahan ve Kars sınırları içerisindeki Çıldır Gölü'nde yeni bir başarıya imza attı. Donmuş göl üzerinde buz pateni yapan Şentunalı'nın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Küçük yaşlarda buz patenine başlayan İklim Şentunalı, spor eğitimini Rusya'da almıştır.

Şentunalı, Youtube kanalında Rusya'daki hayatını paylaştığı videolar yayınlıyor.

DİĞER
Çarli'nin Cilvenaz'ı aradan geçen 25 yılda güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş! Şimdiki mesleği şoke etti!
Pekin Kış Olimpiyatları'nda Finlandiyalı kayakçı Remi Lindholm'un cinsel organı dondu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor