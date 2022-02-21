HULL CITY NE ZAMAN KURULDU? Hangi ülke takımı? Tarihi, başarıları...

Hull City Association Football Club, yani kısaca Hull City, İngiltere'nin en eski takımlarından biridir. Futbolseverler, Hull City'nin tarihini ve kulüple ilgili çeşitli bilgileri merak ediyor. İşte Hull City'e dair tüm detaylar...

HULL CITY NE ZAMAN KURULDU? HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hull City Association Football Club, 28 Haziran 1904 tarihinde Birleşik Krallık'ın en büyük yerleşim yeri olan kuzey İngiltere'deki Yorkshire'da kuruldu. Lakabı "Kaplanlar" olan kulübün renkleri ise kehribar ve siyahtır. İç saha maçlarını 24 bin 983 kişi kapasiteli Hull şehrinde bulunan KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele eden Hull City, FA Cup'ta ise 2013-14 sezonunda Arsenal ile finalde karşılaşma başarısı gösterdi. Güncel kadrosunda yaş ortalaması 24.8 olan takım, İngiltere Championship'te 19. sırada bulunuyor. Hull City'nin teknik direktörlüğünü ise 41 yaşındaki Kuzey İrlandalı çalıştırıcı Grant McCann yapıyor.