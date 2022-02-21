ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR? Çay lekesini ne çıkarır? Hangi yöntem çay lekesinin çıkmasını sağlar?

Çay, kıyafetlere veya halılara döküldüğünde kötü bir görünüme sebep olabilir. Bu durum birçok kişi tarafından yaşanan bir problemdir ve arama motorlarında oldukça sık araştırılır. Peki, Çay lekesi nasıl çıkar? Çay lekesini ne çıkarır?

ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR? ÇAY LEKESİNİ NE ÇIKARIR?

YENİ ÇAY LEKESİ

Çay lekesine ilk müdahale oldukça önemlidir. Kağıt havlu ile çayın kalan kısmını alın. Ardından ters çevirin ve soğuk su altında durulayın. Deterha ve soğuk suyu karıştırarak krem kıvamını elde edin. Lekenin üzerine ovalama işlemi ile sürün ve 10 dakika bekletin. Ardından çamaşır makinesinde yıkayın.

KURUMUŞ ÇAY LEKESİ

Ilık su içerisinde 15 dakika bekletin. Bekletme işlemi esnasında kaba karbonat dökün. Üzerine yavaş yavaş su ekleyerek macun kıvamı elde etmeye çalışın. Ilık suda beklettiğiniz giysinin lekeli kısmına karbonatlı karışımı sürün hafifçe ovalayın. Soğuk su ile durulayın ve yıkama talimatlarına göre çamaşır makinesinde yıkayın.

HALIDAN ÇAY LEKESİ ÇIKARMA İŞLEMİ

Halıya çay döküldüğünde ilk yapmanız gereken kağıt havlu ile halıdaki fazla çayı emdirmek olacaktır. Ardından soğuk suyla yıkayıp süzdüğünüz bezi, lekenin üzerine bastırın. Bu işlem çayın halının daha derinine işlemesini de önleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ıslak bez ile halıyı kesinlikle ovmamak ve çitilememektir. Islak bezle tampon yapmak genellikle lekenin giderilmesi için yeterlidir.