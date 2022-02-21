Haberler Haberler AUZEF sonuçları açıklandı! AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sonuçları açıklandı! AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sonuçları açıklandı. 12 Şubat ve 13 Şubat tarihleri aralığında düzenlenen telafi sınavının ardından AUZEF sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor ve araştırılıyor. Telafi sınavı sonuçları dönem sonu ortalamasına yüzde 60 etki edecek. Peki AUZEF sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:48
AUZEF sonuçları açıklandı! AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sonuçları sorgulama ekranı | "AUZEF bütünleme telafi sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Binlerce AUZEF'li sorgulama ekranını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, İÜ AUZEF 2022 Güz Dönemi Bütünleme ve Telafi sınav sonuçları açıklandı. İşte merak edilen AUZEF sorgulama ekranı...

AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN | TIKLAYIN
AUZEF telafi sınavlarının 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Kurum tarafından yapılan açıklama ile AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama işlemi, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebiliyor.

Sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrencilerin https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaları gerekmektedir.

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